Incendio sul traghetto da Palermo, fiamme domate: nave alla deriva nel golfo di Napoli

Momenti di apprensione nel golfo di Napoli per un incendio sviluppatosi nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino, partito da Palermo e diretto a Napoli con a bordo 155 passeggeri e numerosi veicoli. Le fiamme, scoppiate mentre la nave si trovava a una quindicina di miglia dal porto partenopeo, sono state domate dall'equipaggio, ma i danni hanno lasciato la nave senza possibilità di navigare autonomamente. Il capitano ha lanciato un mayday via radio, facendo scattare un'immediata operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Napoli. Sul posto sono arrivate due motovedette, mentre in banchina si preparavano squadre antincendio e sanitarie in vista dello sbarco, previsto in serata. Non si segnalano feriti, ma il livello di allerta resta elevato per l'elevato numero di persone a bordo.