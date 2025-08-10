Logo Tgcom24
Cronaca
Partito dalla sala macchine

Incendio sul traghetto da Palermo, fiamme domate: nave alla deriva nel golfo di Napoli

Il rogo nella sala macchine del Raffaele Rubattino ha costretto all’intervento la Capitaneria di Porto di Napoli: 155 passeggeri illesi. Rimorchiatori la agganciano

10 Ago 2025 - 20:05
© Capitaneria di porto

© Capitaneria di porto

Momenti di apprensione nel golfo di Napoli per un incendio sviluppatosi nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino, partito da Palermo e diretto a Napoli con a bordo 155 passeggeri e numerosi veicoli. Le fiamme, scoppiate mentre la nave si trovava a una quindicina di miglia dal porto partenopeo, sono state domate dall'equipaggio, ma i danni hanno lasciato la nave senza possibilità di navigare autonomamente. Il capitano ha lanciato un mayday via radio, facendo scattare un'immediata operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Napoli. Sul posto sono arrivate due motovedette, mentre in banchina si preparavano squadre antincendio e sanitarie in vista dello sbarco, previsto in serata. Non si segnalano feriti, ma il livello di allerta resta elevato per l'elevato numero di persone a bordo.

Rimorchiatori riportano nave in porto

 Dal porto di Napoli sono partiti due rimorchiatori per trainare a destinazione la nave. La Capitaneria di porto ha chiesto alle navi in zona di avvicinarsi al Rubattino per prestare eventualmente assistenza. Nelle vicinanze della nave alla deriva intanto è arrivata un'altra nave traghetto, la GNV Auriga, anch'essa proveniente da Palermo. I due rimorchiatori partiti da Napoli hanno agganciato la motonave Raffaele Rubattino e hanno iniziato a trainarla verso il porto. Si stima che saranno necessarie circa quattro ore per giungere verso mezzanotte nel porto napoletano.

"Tutti salvi, non serve evacuazione"

 Ci sono 155 passeggeri, più gli uomini dell'equipaggio, sulla nave Raffaele Rubattino partita stamane da Palermo. Il comandante della nave ha riferito che non c'è bisogno di evacuare i passeggeri. Dal porto di Napoli sono partiti due rimorchiatori che traineranno la nave a destinazione e in zona ci sono anche due motovedette della Guardia Costiera.

L'incendio nella sala macchine e il mayday del capitano

 Secondo quanto ricostruito dalle prime comunicazioni ufficiali, l'incendio è divampato nella sala macchine del Raffaele Rubattino nel primo pomeriggio. L'imbarcazione, che aveva lasciato il porto di Palermo in mattinata, si trovava a nord-ovest dell'isola di Capri quando il capitano ha lanciato il segnale di emergenza. La priorità è stata mettere in sicurezza i passeggeri, mentre il personale di bordo affrontava le fiamme con le attrezzature antincendio di bordo. La rapida risposta dell'equipaggio ha permesso di circoscrivere il rogo e impedire che si propagasse ad altre aree della nave.

Le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto

 La Capitaneria di Porto di Napoli ha assunto il coordinamento delle operazioni, inviando sul posto due motovedette con squadre pronte a intervenire. In porto, nel frattempo, venivano predisposte aree di accoglienza per i passeggeri e mezzi dei vigili del fuoco portuali. Secondo fonti locali, il rientro in sicurezza della nave è previsto intorno alle ore 19, trainata da rimorchiatori. La presenza di circa mille persone a bordo ha imposto l'adozione di protocolli di massima allerta per garantire uno sbarco ordinato e sicuro.

La situazione a bordo e le misure di sicurezza

 Dopo l'intervento iniziale dell'equipaggio, le fiamme sono state dichiarate sotto controllo, ma il traghetto è rimasto privo di propulsione e impossibilitato a proseguire la navigazione senza assistenza. A bordo, l'atmosfera è rimasta tesa ma sotto controllo: il personale ha fornito aggiornamenti costanti ai passeggeri e assicurato la distribuzione di acqua e beni di prima necessità. Nonostante l'assenza di feriti, le autorità marittime hanno mantenuto lo stato di emergenza fino al rientro in porto.

napoli
palermo
incendio

