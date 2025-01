Incendio nel Pisano, morta una donna a causa delle esalazioni

Una 76enne è morta in un incendio scoppiato poco dopo l'alba in una abitazione, a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto dell'appartamento: quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo hanno rinvenuto la donna, ormai priva di vita, a causa delle esalazioni. Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a far sì che le fiamme e i danni non si propagassero ad altri appartamenti. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.