Incendio a Milano, 12 persone intossicate: nessuno è grave

Grave incendio a Milano, in via Macedonio Melloni, dove un appartamento in uno stabile di quattro piani ha preso fuoco.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme. Una dozzina le persone rimaste intossicate in maniera non grave. Le fiamme sono partite da un balcone e poi si sono estese nell'appartamento. L'incendio ha provocato molto fumo che si è diffuso nella tromba delle scale investendo i residenti. Otto persone sono state trasportate in vari ospedali per ulteriori controlli.