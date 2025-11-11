Catania, incendio nel cantiere del centro fieristico Le Ciminiere

Un incendio è divampato nel complesso fieristico Le Ciminiere, in viale Africa a Catania. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno interessato un'area della struttura in cui erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Catania, dal distaccamento Sud e da quello di Acireale. In supporto alle operazioni sono state inviate anche tre autobotti, un mezzo logistico e un'autoscala per agevolare le attività di spegnimento e messa in sicurezza. Durante l'incendio erano presenti alcuni operai impegnati nei lavori, ma nessuno di loro sarebbe rimasto ferito o intossicato.