Incendio in casa nel Parmense, morto un 91enne

Un uomo di 91 anni è morto in un incendio nella sua abitazione a Paroletta di Fontanellato, in provincia di Parma. E' successo intorno alle 8 e inutili sono stati i soccorsi del 118, in Strada del bosco. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina.