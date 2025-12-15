Logo Tgcom24
Cronaca
a Paroletta di Fontanellato

Incendio in casa nel Parmense, morto un 91enne

15 Dic 2025 - 10:34
© Ansa

© Ansa

Un uomo di 91 anni è morto in un incendio nella sua abitazione a Paroletta di Fontanellato, in provincia di Parma. E' successo intorno alle 8 e inutili sono stati i soccorsi del 118, in Strada del bosco. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina.