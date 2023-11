Incendio e poi esplosione in un deposito di vernici nel Milanese

A San Giuliano Milanese si è verificato un incendio, con successiva esplosione, all'interno di un deposito di vernici.

La segnalazione delle fiamme è stata data ai vigili del fuoco da un passante e l'esplosione si è verificata proprio quanto i pompieri si preparavano ad entrare. Sul posto è giunto anche il Nucleo Nbcr per sospette esalazioni chimiche. Un denso fumo nero si è alzato dal capannone, risultando visibile anche a decine di chilometri. Non si registrano feriti. Al vaglio dell'Arpa la qualità dell'aria in zona.