Incendio alle porte di Catania, minacciate case e residenti

Un violento incendio è divampato sulla collina di San Gregorio, alle porte di Catania, e ha interessato la Riserva Naturale Orientata Micio Conti. Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa delle forti raffiche di vento, che hanno cambiato direzione improvvisamente, minacciando il centro abitato e mettendo in pericolo la popolazione. Le condizioni meteorologiche hanno impedito l'intervento immediato dei mezzi aerei, rendendo più complesse le operazioni di contenimento. Sono stati impiegati tre autobotti e tre mezzi del corpo forestale, con un totale di dodici operatori tra personale in divisa e operai specializzati. Una volta contenute le fiamme, l'elicottero ha effettuato cinque lanci per bonificare l'area e prevenire eventuali riprese del fuoco.