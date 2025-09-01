Incendio in azienda a Lecce, il sindaco ai cittadini: "Finestre chiuse"

Un incendio è divampato all'interno di una azienda che si occupa della raccolta di materiali ferrosi, alla periferia nord di Lecce, nel quartiere di Borgo Pace. La polizia locale ha delimitato la zona. L'Agenzia regionale per l'ambiente è stata attivata per eseguire i campionamenti dell'aria e valutare l'eventuale presenza di sostanze nocive. Il Comune ha invitato i cittadini a chiudere le finestre. "In seguito all'incendio, l'amministrazione comunale di Lecce, in via precauzionale e per l'eventuale presenza di fumi, consiglia i cittadini residenti a Borgo Pace e nei quartieri Rudiae e Ferrovia - si legge in una nota - di tenere chiuse porte e finestre, temporaneamente sino a conclusione dell'intervento dei vigili del fuoco".