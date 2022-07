Incendi, Ispra: nel 2021 bruciato il triplo degli ettari del 2020

Nel 2021 gli incendi hanno bruciato in Italia "il triplo degli ettari del 2020", colpendo soprattutto aree del Mezzogiorno.

Lo afferma l'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del ministero della Transizione ecologica. La Sicilia è stata la Regione più colpita, mentre in Sardegna si è verificato il rogo più esteso. Secondo l'indagine, negli ultimi 20 anni il 40-50% del territorio colpito dagli incendi è costituito da foreste. In totale nel 2021 è bruciata una superficie pari a quella del Lago di Garda.