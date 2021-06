Incendi, Canadair in azione in Sardegna: 17 i roghi

ansa

Canadair in volo in Sardegna, dove si sono registrati 17 incendi, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale. Colpito soprattutto il nord dell'isola. A Ittireddu sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Bosa e Alà dei Sardi e un Canadair proveniente da Olbia. Due elicotteri sono intervenuti per un rogo a Loiri Porto San Paolo e altri due per spegnere le fiamme a Galtellì.