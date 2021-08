In Sardegna sospesi 57 sanitari no vax,  ma sono 700 quelli ancora senza una dose

Pronte le prime 57 lettere dell'Ats della Sardegna per la sospensione dal servizio dei medici e dei sanitari senza vaccino. Tra il personale che opera nelle strutture pubbliche e private accreditate, ci sono oltre 700 i lavoratori del settore che ancora non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Le posizioni di coloro che hanno prodotto una certificazione sanitaria per la mancata immunizzazione sono al vaglio di apposite commissioni.