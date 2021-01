In Puglia scuole chiuse fino al 15 gennaio, in Calabria superiori fino al 31

Ansa

In Puglia le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in Didattica digitale integrata sino al 15 gennaio. Lo ha riferito il presidente della Regione, Michele Emiliano, firmando un'apposita ordinanza. In Calabria, invece, le superiori resteranno chiuse fino al 31 gennaio, mentre tutte le altre scuole fino al 15. Il presidente regionale, Nino Spirlì, riferisce che l'attività proseguirà con la didattica a distanza.