Imprenditrice veneta rischia di chiudere la sua attività: "Non trovo operai"

L'attività di Vanessa, imprenditrice di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, si occupa di meccanica di precisione per il settore alimentare. Il lavoro non manca di certo, eppure la donna si è vista costretta nell'ultimo anno a rinunciare almeno a metà delle commesse perché non riesce a trovare operai oltre ai tredici già alle sue dipendenze. Eppure gli stipendi sono dignitosi, si parla di circa 1500 euro per un ragazzo senza esperienza, fino ad arrivare a 3500 euro - premi di produzione e incentivi a parte.



"I giovani sono quelli che più ci hanno deluso" spiega alle telecamere di "Stasera Italia", in onda su Rete 4. "Fanno gli schizzinosi, non si vogliono muovere, troppa strada da fare, l'orario di lavoro non va bene... Sono disposta a prendere anche persone dai cinquant'anni in su".



Nonostante tutto, però, i pochi curriculum che le sono arrivati non fanno ben sperare: c'è infatti chi avanza pretese assurde, come il pagamento del trasferimento o della scuola per i figli. "Siamo arrivati al punto, io e il mio socio, di pensare di prendere operai in Africa e portarli qui per formarli. Pagandoli esattamente come faremmo con chiunque altro".