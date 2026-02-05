Illycaffè sostiene San Patrignano partecipando al progetto “Adotta un educatore”

La nuova educatrice assunta grazie a illycaffè è Erica Monti: “L’educatore a San Patrignano è la figura più vicina ai ragazzi”, ha spiegato. “Osserviamo le dinamiche nei gruppi e interveniamo al momento del bisogno. Il valore aggiunto di un’educatrice che arriva dall’esterno come me e che non ha fatto il percorso all’interno di Sanpa è duplice. Da una parte porto l’esperienza di una vita senza sostanza che è utile per i ragazzi che così hanno la prova che i problemi nella vita si possono affrontare diversamente. Dall’altra parte, con l’equipe e i colleghi portiamo l’esperienza universitaria e quella in precedenti contesti educativi, portando un nuovo punto di vista e arricchendo lo scambio”. Vittoria Pinelli, presidente di San Patrignano, ha spiegato che “gli educatori sono figure fondamentali per la comunità, perché incarnano i valori che da sempre animano San Patrignano e li trasmettono ogni giorno alle persone che accogliamo. Sono costantemente al fianco dei nostri 850 ragazzi e ragazze e un singolo educatore in più è un aiuto fondamentale nei confronti dei nostri ospiti, perché significa una persona in più con cui possono aprirsi, confidarsi e confrontarsi. Per questo siamo profondamente grati a illycaffè per aver scelto di sostenere questo progetto”.