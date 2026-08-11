Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo si sposeranno: la coppia convolerà a nozze il 29 agosto a Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino. La coppia si è conosciuta nel 2009 nel corso del lungo iter giudiziario legato al caso del fratello Stefano. Anselmo, infatti, assunse la difesa della famiglia dopo la sua morte. Da quel momento, oltre a perizie, aule di tribunale e processi, hanno condiviso anche un forte amore. Il matrimonio arriva dopo anni di convivenza.
Chi è Fabio Anselmo
Avvocato dal 1984, ha costruito gran parte della sua carriera seguendo vicende giudiziarie legate ai casi di morti avvenute durante interventi delle forze dell’ordine o sotto custodia. Poi, nel corso degli anni, ha rappresentato le famiglie di diverse vittime, tra cui quelle di Aldrovandi, Uva, Ferrulli, Budroni e Magherini. Tra i casi più importanti della sua carriera però c’è proprio quello di Stefano Cucchi, che lo ha portato a lavorare a stretto contatto con Ilaria e la sua famiglia.
Nato a Bologna nel 1957, Anselmo è iscritto all'Ordine di Ferrara dal 1990 e cassazionista dal 1997. Dallo studio di provincia da cui è partito si occupava di malasanità, un tema che aveva conosciuto da vicino proprio perché sua moglie era finita in rianimazione per un'infezione contratta in sala parto. Da quel momento, quindi, nacque l'interesse per i diritti negati. Anselmo in questo ultimo periodo sta seguendo anche i familiari di Abderrahim Fakir, morto a Bologna nel quartiere Pilastro dopo un intervento della polizia.
L'incontro nel 2009
Fabio e Ilaria si sono conosciuti negli anni più complicati dal punto di vista delle indagini sul caso della morte di Stefano Cucchi. Tanto è vero che i due hanno deciso anche di pubblicare un libro nel quale hanno ripercorso tutta la loro esperienza personale e giudiziaria vissuta in quel periodo.
Ilaria ha confidato più volte come l'amore sia nato e si sia rafforzato ancor di più vista la tragedia del fratello: quegli anni, infatti, hanno rappresentato un momento di svolta nella sua vita. Anche Fabio non ha mai nascosto le difficoltà dei primi tempi della relazione, tra sensi di colpa e la complessità della situazione.
Dove si terranno le nozze
Il matrimonio è dunque un nuovo inizio. Il luogo in cui sanciranno il loro amore è Vallefoglia, un piccolo comune in provincia di Pesaro e Urbino. Il legame con le Marche non è recente - come riporta Fanpage.it, la Regione aveva ospitato la coppia in occasione di un incontro pubblico sul caso Cucchi. Infine, proprio come succede nelle storie d'amore più belle, i due si ritroveranno sei anni dopo, nello stesso luogo, nello stesso comune per la cerimonia civile.