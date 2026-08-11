Nato a Bologna nel 1957, Anselmo è iscritto all'Ordine di Ferrara dal 1990 e cassazionista dal 1997. Dallo studio di provincia da cui è partito si occupava di malasanità, un tema che aveva conosciuto da vicino proprio perché sua moglie era finita in rianimazione per un'infezione contratta in sala parto. Da quel momento, quindi, nacque l'interesse per i diritti negati. Anselmo in questo ultimo periodo sta seguendo anche i familiari di Abderrahim Fakir, morto a Bologna nel quartiere Pilastro dopo un intervento della polizia.

