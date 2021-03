Il Vaticano: "Non è lecito per la Chiesa benedire le unioni gay"

ansa

Benedire le unioni gay "non è lecito". A chiarirlo è la Congregazione per la Dottrina della Fede, sottolineando che la Chiesa non può "impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell'unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso".