Il sopravvissuto alla tragedia di Corinaldo: "Non dimenticherò mai"

"Non ho ancora metabolizzato quello che è successo. Appena sono uscito dalla discoteca, ho visto un caos che per ragazzi della mia età non è normale, penso. Fino a ieri ho cercato di capire come ho fatto a uscire incolume, senza graffi o altro. Conoscevo anche gli altri ragazzi, non tutti, ma li conoscevo... Sono ancora sconvolto. E' stata un'esperienza che non scorderò mai, che mi porterò dentro per tutta la vita, non la scorderò con il tempo". E' questa la toccante testimonianza di un giovanissimo sopravvissuto alla strage della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, raccolta dall'inviato di NewsMediaset Enrico Fedocci.