Il sindacato di polizia penitenziaria lancia l'allarme: "Zero contagi nelle carceri, ma se il coronavirus arrivasse la situazione sarebbe esplosiva"

“Zero contagi, una decina di detenuti in isolamento, due tamponi negativi. Tuttavia, le misure messe in campo nelle carceri non sono sufficienti. Se si dovesse verificare anche solo un contagio il virus si diffonderebbe al 100 per cento - perché i detenuti vivono in spazi molto stretti - e la situazione sarebbe esplosiva”. A lanciare l'allarme a Tgcom24 sulla situazione nelle carceri durante l'emergenza coronavirus è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria.