Il "rosso relativo" di Manolo Portanova
A portare il messaggio anti-violenza sulle donne anche il capitano della Reggiana condannato per stupro: bello sperare in un minimo gesto di redenzione, di scuse, di pentimento. Ma purtroppo il sospetto è quello di un atto dovuto, di una insopportabile superficialità
Ieri era il 25 novembre, data che, come ogni anno, veste il colore del rosso per denunciare e combattere la violenza sulle donne. Rosse le strisce dipinte sul viso dei giocatori di calcio, rosse le fasce al loro braccio. La formazione della Reggiana è in trasferta a Forlì e il capitano, Manolo Portanova, non vuole certo tirarsi indietro e ostenta la sua fascia rossa. Ma qualcosa non torna.
Perché crea scalpore? Perché sul calciatore pesa una condanna in appello di primo e secondo grado a sei anni di carcere. L’accusa? Stupro di gruppo, avvenuto la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 a Siena.
Una parte di me pensa – o forse spera – che il messaggio che la Reggiana ha deciso di lanciare parli di scuse, di redenzione, di pentimento. Spero che quel simbolo non sia stato sottovalutato, ma che ci racconti una sorta di romanzo di formazione, la storia di una persona che ha deciso di fare un passo indietro e domandare perdono. Una persona che sta chiedendo scusa alla vittima e al mondo intero, che ci sta mettendo la faccia per un fine più grande, sapendo che sarà coperta di critiche. Spero.
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Perché un’altra parte di me, un po' più cinica e abituata alle brutture del mondo, fatica a non vederci un gesto di leggerezza. Una mancanza profondissima di senso e di finalità, di responsabilità. Una supponenza un po’ superficiale, che fa pensare alle persone di poter fare sempre quello che vogliono, senza conseguenze, senza pensarci troppo su. Una striscia rossa a colorare la faccia, una fascia stretta al braccio sono più potenti di quello che sembrano. Sono una dichiarazione politica, un modo per opporsi, per manifestare dissenso. Per ricordare a tutti quelli che guardano una partita di calcio che c’è qualcosa in più, che il calcio è un gioco e un pretesto mediatico e che una battaglia ben più importante si sta svolgendo nel frattempo. È lì, sotto gli occhi di tutti, e non si può continuare a fare finta di niente.
E allora sì, penso che chiunque possa indossare quella fascia. Eppure no, non è la stessa cosa se lo faccio io, se lo fai tu o se lo fa Portanova. Non va bene per forza. A fare la differenza è il perché, come sempre. E allora, anche se a fatica, sospendo il giudizio, e penso che quel senso lo vorrei chiedere a lui. Manolo Portanova, cosa ci volevi dire? Sei pentito oppure non è vero niente? Forse volevi semplicemente giocare e non potevi fare a meno di quel simbolo?
Perché qualcosa ce lo volevi dire, vero?
Chiara Baldi