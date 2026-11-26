Perché un’altra parte di me, un po' più cinica e abituata alle brutture del mondo, fatica a non vederci un gesto di leggerezza. Una mancanza profondissima di senso e di finalità, di responsabilità. Una supponenza un po’ superficiale, che fa pensare alle persone di poter fare sempre quello che vogliono, senza conseguenze, senza pensarci troppo su. Una striscia rossa a colorare la faccia, una fascia stretta al braccio sono più potenti di quello che sembrano. Sono una dichiarazione politica, un modo per opporsi, per manifestare dissenso. Per ricordare a tutti quelli che guardano una partita di calcio che c’è qualcosa in più, che il calcio è un gioco e un pretesto mediatico e che una battaglia ben più importante si sta svolgendo nel frattempo. È lì, sotto gli occhi di tutti, e non si può continuare a fare finta di niente.



E allora sì, penso che chiunque possa indossare quella fascia. Eppure no, non è la stessa cosa se lo faccio io, se lo fai tu o se lo fa Portanova. Non va bene per forza. A fare la differenza è il perché, come sempre. E allora, anche se a fatica, sospendo il giudizio, e penso che quel senso lo vorrei chiedere a lui. Manolo Portanova, cosa ci volevi dire? Sei pentito oppure non è vero niente? Forse volevi semplicemente giocare e non potevi fare a meno di quel simbolo?

Perché qualcosa ce lo volevi dire, vero?