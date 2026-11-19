Ma perché lo sto raccontando? Intanto per il costo di tutto questo. Un costo elevatissimo, di certo non alla portata di tutti, cui aggiungere un’inspiegabile IVA del 22%. Ma soprattutto perché, ogni volta che ne parlo con qualcuno che non ha un legame forte con un animale, mi sento criticata, derisa. Gli occhi di chi mi sta di fronte si sgranano come se avessi appena detto la cosa più assurda del mondo. Come se fossi preoccupata per una cosa senza senso, priva di importanza.



Io abbraccio forte Winston, lo bacio (sì, lo bacio!), sorrido vedendolo scodinzolare di gioia e mi chiedo come facciano a non capire.



Perché noi amanti degli animali ci dobbiamo giustificare se ci viene da piangere o ci disperiamo perché siamo preoccupati per la loro salute? Perché ci dovete giudicare o, peggio ancora, farci sentire in colpa, sbagliati, per quello che proviamo?