Circa un mese fa vedo un bozzo sulla zampa anteriore del mio cane, Winston Churchill, un bulldog francese bianco e nero che illumina la mia vita da tre anni e mezzo insieme ai suoi fratellini, Otto e Spritz.
Lo porto subito dalla sua veterinaria, Paola, cui basta un prelievo per aver conferma ai suoi dubbi: si tratta di un tumore. Che genere di tumore, lo scopriamo appena una settimana dopo a seguito di una tac: fortunatamente è benigno, alla pelle. E non ci sono metastasi in giro per il corpo. Tiro un sospiro di sollievo, lo abbraccio forte, ma nei prossimi giorni Winston dovrà comunque essere operato per rimuovere il tumore e forse anche il linfonodo. E già mi tremano le gambe, anche se so che tutto sommato è andata bene.
© Ufficio St
Ma perché lo sto raccontando? Intanto per il costo di tutto questo. Un costo elevatissimo, di certo non alla portata di tutti, cui aggiungere un’inspiegabile IVA del 22%. Ma soprattutto perché, ogni volta che ne parlo con qualcuno che non ha un legame forte con un animale, mi sento criticata, derisa. Gli occhi di chi mi sta di fronte si sgranano come se avessi appena detto la cosa più assurda del mondo. Come se fossi preoccupata per una cosa senza senso, priva di importanza.
Io abbraccio forte Winston, lo bacio (sì, lo bacio!), sorrido vedendolo scodinzolare di gioia e mi chiedo come facciano a non capire.
Perché noi amanti degli animali ci dobbiamo giustificare se ci viene da piangere o ci disperiamo perché siamo preoccupati per la loro salute? Perché ci dovete giudicare o, peggio ancora, farci sentire in colpa, sbagliati, per quello che proviamo?
Amici e conoscenti che non possiedono animali reagiscono sempre perplessi. Che lo esplicitino o no, la loro espressione la dice lunga. "Ok che gli vuoi bene" pensano, "ma è pur sempre un animale…"
No, è lì che si sbagliano! Per me Winston è un membro della famiglia a tutti gli effetti. È un fratello, un figlio! Come posso e possiamo far capire questo sentimento a chi non lo prova e non l’ha mai provato?
C’è una trasmissione in tv, Dalla parte degli animali, che va in onda ogni domenica alle 10,05 su Rete4. Ideata da Michela Vittoria Brambilla nel 2017, è da sempre condotta da quest’ultima insieme ai figli Stella e Leo. Io sfido chiunque - e, ripeto, CHIUNQUE - a guardarne una puntata e non percepire quello che intendo.
L’amore è amore, qualsiasi forma possa avere. E quello per gli animali è semplicemente fortissimo, inspiegabile e profondo. Come tutti gli amori.
Chiara Baldi
Chiara Baldi è nata nel marzo del 1990 a Costigliole d'Asti, un paese tra le Langhe e il Monferrato dove torna ancora oggi per scrivere. Ha pubblicato nel 2023 con Mondadori L'erede della felicità. Attualmente sta lavorando a un nuovo titolo per Rizzoli che vedrà la luce il prossimo anno. Svolge attività di scrittura per terzi in ambito narrativo e saggistico ed è autrice televisiva per Mediaset