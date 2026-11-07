Erri De Luca, Paolo Nori e Raffaella Silvestri: tre libri per due settimane

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Nel suo ultimo libro, Erri de Luca si interroga su alcuni dei temi più discussi dei nostri tempi. E lo fa con la sua prosa sferzante, coinvolgente e diretta. "Abbiamo ritenuto necessario istituire un processo ai vecchi, di accusarne uno e portarlo in giudizio davanti al nostro tribunale". Nella prima parte, un gruppo di giovani sequestra un vecchio scrittore, lo ammanetta a una sedia e lo incolpa di decidere di un futuro che non lo riguarda. Con sarcasmo e ironia pungente, viene riportato il verbale dell’udienza, in cui le parti in causa si alternano a colpi di parole. Una riflessione che non risparmia nessuno, nemmeno la letteratura: "Dunque, ritiene che ai giovani non spetti la letteratura. Devono limitarsi a essere lettori in attesa di un’età regolamentare?" "(…) Credo che al lettore spetti la letteratura, più che all’autore". Il risultato del processo è amaro: lo scrittore viene condannato a morte. Diventa così il capro espiatorio di un’intera generazione, in un falso processo che dialoga con quello reale che vide imputato l’autore per le proteste in Val di Susa nel 2015, raccontato nella seconda parte del libro.
Sotto processo
Erri de Luca
Feltrinelli
176 pagine
Prezzo: 17,10 €
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Che cos'è l'amore? Ci pensa Paolo Nori a rispondere: l’amore è una banana. Ma perché proprio una banana? Credo che l’unica risposta a questa domanda sia un’altra domanda: E perché non una banana? L'autore, con la sua cifra tipica, mette in scena un romanzo che si svolge non solo nelle vicende, ma anche nel modo in cui la punteggiatura respira, le ripetizioni si alternano, i dialoghi si disfano sotto i nostri occhi. Il tema? L'amore, appunto. Un amore che si fa bisogno di affetto e che vive nella quotidianità dei protagonisti, nelle loro fissazioni, nelle loro nevrosi. Leggendo, sembra di conoscere da sempre i personaggi che popolano le pagine, e per forza in loro un po’ ci si riconosce. In Bernardo Barigazzi, che “era un po’ narcisista. E non gli dispiaceva”, in Vittorio Carocci, che nella sua camicia bianca stiratissima da lontano “poteva sembrare un arbitro di calcio”, in Marzia, che anche se sono sei anni che sta con una persona non è sicura che siano fidanzati.
Io, alla fine della spirale in cui mi sono trovata a fluttuare leggendo questo romanzo, non ho potuto che pensare che alla fine ha ragione Nori. Cercare di spiegare che cos’è l’amore forse è tanto assurdo quanto dire che è una banana.
L'amore è una banana
Paolo Nori
Mondadori
216 pagine
Prezzo: 19,00 €
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Ognuno di noi è la persona peggiore del mondo. È quello che ci insegna Raffaella Silvestri, con le buone o con le cattive. Il suo libro mi ha a tratti irritata, a tratti ha sprigionato in me un’energia primordiale, un sentimento che assomiglia alla rivincita. Dopo essermi arrabbiata con quella protagonista che lascia un perfetto marito finlandese appena dopo il matrimonio in cambio di un biglietto di sola andata per Bali, ho provato a sospendere il giudizio. E, alla fine, credo che in lei un po’ mi ci sono riconosciuta… quell'anelito alla libertà in fondo è un sentimento universale, che ci accomuna tutte. Ci vuole solo il coraggio di essere oneste e di farsi vedere per quelle che si è, con tutte le brutture che il desiderio e le passioni possono provocare. Su una cosa più di tutte forse l’autrice ha ragione: per uscire da quegli schemi che la nostra società ci ha insegnato a prendere per buoni e naturali, come il patriarcato e il capitalismo, non si può fare una rivoluzione sottovoce. Bisogna per forza essere dirompenti. E sicuramente Raffaella lo è. Non credo ci sia bisogno di scrivere nulla su quello che succede, né del modo in cui succede. Perché una cosa per me è certa: la voce dell’autrice è così forte che non si può far altro che lasciarla parlare.
La persona peggiore del mondo
Raffaella Silvestri
Mondadori
192 pagine
Prezzo: 19,00 €
Chiara Baldi
Chiara Baldi è nata nel marzo del 1990 a Costigliole d'Asti, un paese tra le Langhe e il Monferrato dove torna ancora oggi per scrivere. Ha pubblicato nel 2023 con Mondadori L'erede della felicità. Attualmente sta lavorando a un nuovo titolo per Rizzoli che vedrà la luce il prossimo anno. Svolge attività di scrittura per terzi in ambito narrativo e saggistico ed è autrice televisiva per Mediaset