Erri De Luca, Paolo Nori e Raffaella Silvestri: tre libri per due settimane

Ognuno di noi è la persona peggiore del mondo. È quello che ci insegna Raffaella Silvestri, con le buone o con le cattive. Il suo libro mi ha a tratti irritata, a tratti ha sprigionato in me un’energia primordiale, un sentimento che assomiglia alla rivincita. Dopo essermi arrabbiata con quella protagonista che lascia un perfetto marito finlandese appena dopo il matrimonio in cambio di un biglietto di sola andata per Bali, ho provato a sospendere il giudizio. E, alla fine, credo che in lei un po’ mi ci sono riconosciuta… quell'anelito alla libertà in fondo è un sentimento universale, che ci accomuna tutte. Ci vuole solo il coraggio di essere oneste e di farsi vedere per quelle che si è, con tutte le brutture che il desiderio e le passioni possono provocare. Su una cosa più di tutte forse l’autrice ha ragione: per uscire da quegli schemi che la nostra società ci ha insegnato a prendere per buoni e naturali, come il patriarcato e il capitalismo, non si può fare una rivoluzione sottovoce. Bisogna per forza essere dirompenti. E sicuramente Raffaella lo è. Non credo ci sia bisogno di scrivere nulla su quello che succede, né del modo in cui succede. Perché una cosa per me è certa: la voce dell’autrice è così forte che non si può far altro che lasciarla parlare.



La persona peggiore del mondo

Raffaella Silvestri

Mondadori

192 pagine

Prezzo: 19,00 €



Chiara Baldi

Chiara Baldi è nata nel marzo del 1990 a Costigliole d'Asti, un paese tra le Langhe e il Monferrato dove torna ancora oggi per scrivere. Ha pubblicato nel 2023 con Mondadori L'erede della felicità. Attualmente sta lavorando a un nuovo titolo per Rizzoli che vedrà la luce il prossimo anno. Svolge attività di scrittura per terzi in ambito narrativo e saggistico ed è autrice televisiva per Mediaset