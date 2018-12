Il ragazzo disabile disposto a pagare per trovare amici è un po' meno solo: boom di richieste sui social

"Immaginavo che si sarebbe smosso qualcosa, ma non così. Tra poco mi tocca assumere una segretaria per stare dietro a tutti i messaggi... Ci tengo però a ringraziare tutti quanti", ha detto Cristian al Resto del Carlino che per primo aveva pubblicato la storia del suo annuncio commovente.



Cristian è affetto da Sma, atrofia muscolare spinale. Una malattia che lo costringe a restare bloccato a letto, ma non compromette le sue capacità intellettive. Il 20enne infatti è vivace e brillante anche se riesce a comunicare solo attraverso la tastiera di un Pc. Il suo appello era una provocazione. "Per fortuna esiste ancora qualcuno sano di mente. E tutti quelli che hanno scritto specificano che verranno a trovarmi gratis. Voglio una vita come tutti i ragazzi della mia età . Il mio era un invito a conoscermi. Poi se trovassi persone con cui avere interessi in comune, come succede in ogni rapporto d’amicizia, si possono fare progetti insieme, ma anche andare a vedere una partita allo stadio, una mostra, uno spettacolo a teatro o un concerto. E poi vorrei un lavoro. Sono bravo a usare il pc, ma sono disposto a imparare tutto. A lavorare da casa, ma anche ad andare sul posto se non ci sono barriere architettoniche".



Per il giovane sono arrivati messaggi da tutta Italia. "Da Reggio Emilia a Torino fino alla Sicilia. Alcuni erano davvero commoventi e carini - ha raccontato la madre di Cristian.- Abbiamo rifiutato gli inviti di diverse televisioni. Cristian ha già raggiunto il suo risultato, ovvero attirare l’attenzione. Chi vorrà venire a trovarlo, la porta è aperta".