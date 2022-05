Il racconto di Nina Moric: "Fabrizio Corona mi è piombato in casa, urlava e cercava soldi"

Nina Moric appare fortemente dispiaciuta dopo ciò che è accaduto venerdì scorso tra lei e l'ex marito Fabrizio Corona: una furiosa lite con pesanti accuse nei suoi confronti. "Urlava e cercava soldi" racconta la modella e showgirl croata che adesso minaccia azioni legali contro Corona. "Intendo procedere per calunnia e per i fatti in sé, che hanno violato i miei diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano", queste le sue parole.

"Un trattamento inaccettabile" - "Vivo al quarto piano di un residence, dove c'è un portinaio 24 ore su 24. Sono passate le dieci di sera quando sento le urla fuori dalla porta, non so come sia riuscito a salire. A quel punto chiamo i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla". Nina Moric ricostruisce così la spiacevole vicenda in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera.

"Si è trattato di un dissidio tra un ex marito e un'ex moglie, come ne accadono tanti", ha ridimensionato il legale di Corona, imprenditore ai domiciliari per motivi di salute.

"A me umanamente dispiace per lui, non voglio mettermi in cose che possono nuocergli, ma non accetto di essere calunniata" - conclude la Moric nell'intervista, precisando che in termini di denaro sarebbe l'ex marito a essere in debito con lei.

