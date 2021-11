Il Papa: tocca ai cristiani "organizzare la speranza" in concreto

IPA

Per aiutare chi è in difficoltà servono "scelte e gesti concreti", e ciò vale anche "nell'impegno sociale e politico" dei cristiani. A dirlo è Papa Francesco, secondo il quale "A noi, specialmente a noi cristiani, tocca 'organizzare' la speranza e tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, nell'impegno sociale e politico" e in "in scelte e gesti concreti di attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune".