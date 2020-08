Il Papa: "Non strumentalizzare le fedi per incitare alla violenza"

"Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il suo nome venga usato per terrorizzare la gente. Chiedo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo e al fanatismo cieco. #FratellanzaUmana". E' questo il tweet diffuso da papa francesco in occasione della Giornata internazionale delle vittime di violenza in relazione alla loro religione, istituita dall'Onu.