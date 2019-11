Il Papa: "La Chiesa non è né una multinazionale né una Ong"

La Chiesa che non annuncia il Vangelo "diventa un'associazione spirituale, una multinazionale per lanciare iniziative e messaggi di contenuto etico-religioso". A ribadirlo è Papa Francesco, secondo il quale così facendo non ci sarebbe "niente di male, ma questa non è la Chiesa". Che non è nemmeno "una Ong, la Chiesa è un'altra cosa". E comunque l'annuncio del Vangelo "non deve trasformarsi in ideologia" scagliando "sugli altri formule dottrinali".