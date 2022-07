Il Papa: "L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina"

"Dopo la Seconda guerra mondiale c'era molta speranza nelle Nazioni Unite.

Non voglio offendere, so che nell'Onu lavorano ottime persone, ma sulla guerra in Ucraina non hanno il potere di imporsi". Lo ha detto Papa Francesco nell'intervista all'agenzia argentina Telam. "Contribuiscono sì a evitare guerre - ha chiarito -, penso a Cipro, dove ci sono truppe argentine. Ma per fermare una guerra come quella che stiamo vivendo oggi in Europa non hanno alcun potere. La costituzione di cui dispongono non dà loro potere".