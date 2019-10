Il Papa ha ricevuto Mike Pompeo in udienza privata

Francesco I ha incontrato Mike Pompeo, Segretario di Stato americano, in vaticano per una visita privata. Al centro del colloquio la libertà religiosa nel mondo e la grande preoccupazione di Papa Francesco a proposito dei continui attacchi alle comunità cristiane soprattutto in Medio Oriente.

Già mercoledì, intervenendo a un convegno in Vaticano, Francesco aveva detto: "La Santa Sede e la Casa Bianca hanno avuto le loro divergenze nel corso dell'anno. Ma le questioni della dignità umana e della libertà religiosa trascendono la politica quotidiana". Per questa ragione Pompeo ha chiesto "umilmente" a Papa Francesco di unirsi alla alleanza internazionale per la libertà religiosa lanciata nel luglio scorso dall'amministrazione Trump.

Il segretario di Stato ha poi portato come esempio negativo del clima che si respira il fatto che il governo cubano ha cancellato la Giornata nazionale della gioventù cattolica. Ma ha anche citato gli esempi positivi delle tante missioni umanitarie che in Africa e in Medie oriente aiutano ragazzi e ragazze a tornare a scuola e stare attenti ai pericoli presenti nei loro paesi. Pompeo ha concluso affermando che "il popolo americano è l'arma più forte per difendere le libertà religiose"