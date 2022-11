Il Papa elogia il vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona: "Ha la capacità di creare cose che hanno avuto un ascolto grande"

Leggi Anche Intervista a Papa Francesco: 5 milioni di spettatori per lo speciale del Tg5

Il Papa si dimostra sempre in ascolto e in movimento. Le parole di apprezzamento verso il lavoro svolto dal nostro Fabio Marchese Ragona sono state pronunciate in un discorso condotto interamente a braccio da Francesco di fronte a membri e partecipanti alla plenaria del Dicastero per la Comunicazione. Il Pontefice ha voluto ricordare come sia necessario suscitare riflessioni quando si comunica e, perché no, creare anche tensioni. A quel punto ha voluto citare come esempio i “due filmati” realizzati con Fabio Marchese Ragona, uno dei quali coinvolgeva persone povere.



Marchese Ragona ha curato lo speciale TG5 "Il mondo che vorrei" con l'intervista a Papa Francesco,