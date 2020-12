Il Papa: "Albero e presepe segni di speranza in un tempo difficile"

Ansa

L'albero di Natale e il presepe, segni natalizi che fanno "la gioia dei bambini e anche dei grandi", sono "segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile". A indicarlo è Papa Francesco, che ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per la preghiera dell'Angelus chiede però di "non fermarci al segno, ma di andare al significato, cioè a Gesù, all`amore di Dio che Lui ci ha rivelato. Non c`è pandemia che possa spegnere questa luce".