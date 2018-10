Il Paese delle multe: a Milano 103 euro per aver soccorso un cane

“Catturava un cane vagante sul territorio senza avere nessuna carica”: è l’accusa mossa a un’anziana signora del comune di Lainate (Milano) che ha soccorso un quattro zampe in difficoltà. Alla donna, Adriana Scicolone, 68 anni ex infermiera in pensione, è stata anche recapitata una multa di 103 euro. Adriana ha visto il cane perso per strada, si è fermata per soccorrerlo e ha chiamato la proprietaria. La pensionata ha anche avvertito la polizia locale sull’accaduto. Risultato: verbale e multa. La donna si è trattenuta con l’animale fino all’arrivo della padrona che, con una colletta di quartiere, ha pagato la contravvenzione al posto di Adriana. “Ai vigili direi di essere più umani. Rifarei tutto quello che ho fatto, ma senza chiamare la polizia locale”, ha detto ai microfoni di Mattino Cinque.