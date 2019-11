Il monastero di Sanselpocro chiude, la superiore si è innamorata di un uomo 

L'amore terreno stavolta ha vinto su quello verso Dio, e nonostante il tentativo di combatterlo, non c'è stato niente da fare: l a superiora Maria Teresa Saccente si è innamorata di un uomo e per questo è stata allontanata dal "suo" convento, il monastero San Bernardo Tolomei di Sanselpolcro, nell'Aretino, che così è costretto a chiudere per "mancanza di personale". Ma la suora energica che aveva ridato vita all'antico antico convento dei Padri Cappuccini, concesso dal 2015 alle monache benedettine olivetane, non ha preso bene il suo allontanamento: " Quello che sto subendo mi segnerà per la vita" , racconta a la Repubblica.

La storia, in realtà, a un certo punto si sarebbe interrotta proprio per volere della superiora spinta dalla sua forte vocazione. Ma, nonostante la rinuncia, non si è potuto tornare indietro: Suor Maria Teresa tornerà allo stato laicale, anche se non è chiaro se per iniziativa della monaca, o per un ordine perentorio. A sentire lei, la vicenda è più dolorosa di una love story con il lieto fine: "Quello che sto subendo - ha detto sempre a la Repubblica - mi segnerà per la vita, e sarà difficile che in futuro io voglia ancora avere a che fare con la Chiesa". E anche sulla storia d'amore, suor Teresa si mostra ferita: "Hanno voluto dire così, lasciamo che lo dicano, la faccenda è molto più complicata di quanto sembra",

Quello che è certo, comunque, è che l’ antico convento dei Padri Cappuccini di Sansepolcro, dopo una lunga ristrutturazione seguita proprio da suor Teresa, quarantenne pugliese, era diventato un punto di riferimento della comunità. Non solo centro di spiritualità e di accoglienza​​​, ma anche un luogo di ritrovo con i suoi 19 posti letto nel monastero e i 20 bungalow nel bosco. ​​​​" La gente piange per la chiusura del monastero - dica affranta suor Teresa - e piango anch'io".