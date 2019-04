Il maltempo rovina la Pasquetta al Sud: allerta a Napoli e Roma | Mareggiate sulle zone costiere

A Roma il pericolo è il vento - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse sul Lazio a partire dalla tarda mattinata di lunedì: venti forti o di burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte specie lungo i settori costieri. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.



Napoli: lunedì chiusi i parchi pubblici - A Pasquetta i parchi pubblici di Napoli resteranno chiusi a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede per lunedì "venti forti o molto forti sud-orientali, con locali raffiche, sulle isole e sui comuni costieri, mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate". Lo rende noto il Comitato operativo comunale (Coc) che ha esaminato la questione con una nota in cui si raccomanda prudenza in prossimità di alberature e strutture come lampioni e impalcature.



Allerta meteo in Campania - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo per vento e mare su tutta la fascia costiera e sulle isole del Golfo. Si prevedono venti forti o molto forti sud-orientali con locali raffiche; mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. L'allerta riguarda, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento) dalle 8 alle 22 di lunedì 22 aprile.