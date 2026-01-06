Logo Tgcom24
Il killer del capotreno catturato a Desenzano sul Garda

Finita la fuga di Marin Jelenik, bloccato da una volante a Desenzano sul Garda

06 Gen 2026 - 21:44
Marin Jelenik killer capotreno bologna © Da video

Marin Jelenik killer capotreno bologna © Da video

La fuga dell'assassino di Alessandro Ambrosio è finita. Marin Jelenik è stato bloccato da una volante all'interno della stazione ferroviaria di Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia. L'uomo è stato era senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti.

Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, era stato accoltellato a morte lunedì sera nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti.

bologna
capotreno
accoltellamento