Bologna, parlano gli amici del capotreno ucciso: "Ambro era uno di noi"

"Completamente irrazionale pensare che una vita possa spegnersi così - si legge nel post - Una vita di un ragazzo, di un uomo vissuta con estrema gentilezza, di una educazione fuori dal comune, ma soprattutto con goliardia e ironia". Il capotreno, viene ricordato ancora, "era con noi al concerto dei 1 maggio, era con noi il maggio dell'anno precedente al concertone di chiusura della Fabbrica di Apollo, era con noi in sala prove, è stato con noi ogni qualvolta gli è stato chiesto il proprio contributo, rimarrà sempre con noi". "Ambro era uno di noi. Ambro era un gran chitarrista. Ambro era tante altre cose - si legge a conclusione del post. Ripetiamo ancora, non può spegnersi una vita in questo modo. Sentite condoglianze alla famiglia, un abbraccio forte da parte di tutto il Centro Culturale Anzolese".