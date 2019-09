Il figlio di Grillo indagato per stupro: l'accusa da una giovane modella

Un r apporto sessuale di gruppo in una villa a Porto Cervo in Sardegna dopo una serata in un locale sulla Costa Smeralda tra una ragazza non ancora ventenne e quattro coetanei. Poi la denuncia di lei, una modella di origini scandinave, che al suo ritorno a Milano alle forze dell'ordine, una decina di giorni dopo, racconta di essere stata violentata. Sarebbero coinvolti nella vicenda il figlio di Beppe Grillo, Ciro, 18 anni, e altri tre amici genovesi.

Stupro o rapporto consenziente? - Il caso, racconta "La Stampa", è ancoro tutto da chiarire. Secondo la ragazza sarebbe stato uno stupro, forse avvenuto dopo una nottata di alcol. I quattro giovani, tutti di famiglie della Genova bene, dicono invece che si sarebbe trattato di un rapporto consenziente. La vicenda risalirebbe all'inizio di luglio, quando i cinque giovani sarebbero andati, dopo la serata in un locale, nella residenza estiva del fondatore M5s, a Porto Cervo. Oltre a Ciro, sarebbero coinvolti anche Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria: tutti e quattro sono stati interrogati giovedì a lungo da Laura Bassani, pm della Procura di Tempio Pausania, che indaga sul caso.



Un video e la denuncia dieci giorni dopo - I giovani sono stati perquisiti dai carabinieri di Milano, che hanno acquisito i cellulari e soprattutto un video recuperato in uno degli apparecchi, dove ci sarebbe una ripresa del rapporto sessuale. I giovani hanno negato di aver stuprato la giovane e i loro avvocati hanno messo in evidenza quali siano i punti deboli del racconto di lei, a cominciare dal ritardo della denuncia. La modella si sarebbe presentata dai carabinieri solo dieci giorni dopo il fatto, che risale al 16 luglio, al suo ritorno a Milano, continuando nel frattempo la sua vacanza e pubblicando foto sui social.



La versione della ragazza - Alle forze dell'ordine la modella avrebbe detto di aver conosciuto i quattro giovani in una discoteca e di aver accettato di accompagnarli nella casa di uno di loro. Secondo la sua versione, si sarebbe appartata con uno di loro e poi si sarebbero aggiunti gli altri tre, che l'avrebbero costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà.



I quattro amici raccontano però qualcosa di completamente diverso: la ragazza se ne sarebbe andata ringraziando per la serata, senza esprimere nessun disagio, e a confermarlo ci sarebbe la continuazione della vacanza da parte di lei. Gli inquirenti stanno cercando di capire quale sia la verità.