Il diario di Silvia Romano è rimasto in mano ai sequestratori

Il diario sul quale Silvia Romano ha descritto i giorni della sua prigionia in Somalia è rimasto in mano ai sequestratori al momento della liberazione. Secondo quanto emerso durante il colloquio con gli inquirenti, durato oltre 4 ore, la ragazza è stata tenuta in ostaggio sempre dallo stesso gruppo, i terroristi di Al Shabaab, dopo essere stata ceduta dal commando armato formato da otto persone che l'aveva prelevata in Kenia nel novembre 2018.