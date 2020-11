Il Covid cambia il Concistoro: due nuovi cardinali creati online

Il coronavirus stravolge anche lo svolgimento del Concistoro, in cui sabato 28 novembre papa Francesco creerà 13 nuovi cardinali. Due di loro non potranno essere infatti presenti di persona, ma parteciperanno da remoto "tramite una piattaforma digitale che permetterà loro il collegamento con la Basilica Vaticana", fa sapere la Santa Sede. In un secondo momento verranno poi consegnati loro "la berretta l'anello e la bolla con il Titolo".