"Il Covid-19 non esiste": a "Le Iene" le teorie complottiste sul coronavirus

"Il Covid-19 non esiste, è una copertura architettata per coprire i danni del 5G". È questa la teoria portata avanti dai massimi esponenti del complottismo e presentata martedì 6 maggio a "Le Iene" nel servizio di Gaston Zama.

Su questo tema Rosario Marcianò, precursore delle scie chimiche in Italia, non ha alcun dubbio: "La situazione in cui ci troviamo adesso è stata preparata da lungo tempo - spiega nella trasmissione di Italia 1 - Sui media nazionali vedo solo la versione ufficiale, con l'elenco dei morti, dei feriti. Tutte le notizie alternative sulla rete vengono del tutto insabbiate. Io non ho paura di prendere il coronavirus perché non esiste".

Alle dichiarazioni di Marcianò, fa eco il Corvo, che come molti altri mantiene l'anonimato per portare avanti in maniera più sicura la sua verità: "Il coronavirus è stato solo l’inizio per spaventare il popolo".



Come raccontato dagli stessi esponenti del complottismo, alla base della teoria ci sarebbero gli effetti del 5G, già tema di smentite ufficiali durante le scorse settimane.

Ma dopo aver provato a fare luce su questa tesi, la Iena Gaston Zama avrebbe ricevuto un messaggio minatorio da Rosario Marcianò, condividendone poi il contenuto sui social de "Le Iene".