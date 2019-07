Il commissario Perrotta: "Le persone scomparse in Italia sono quasi 60mila"

Sspariti nel nulla, un esercito di fantasmi: persone di cui si sono perse le tracce e non delle quali non si sono mai ritrovati i corpi. Sono gli scomparsi che secondo Giuliana Perrotta, Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, sarebbero quasi 60mila. Come il fisico Ettore Majorana, sparito misteriosamente la sera del 25 marzo 1938, a 31 anni a Palermo, o come il professor Federico Caffè, economista, uscito dalla sua casa di Roma, il 15 aprile 1987 senza farvi più ritorno. E' avvolta ancora nel mistero anche la vicenda di Emanuela Orlandi sparita il 22 giugno 83 a Roma a due passi dal vaticano, di Ylenia Carrisi, dissolta nel nulla a New Orlens nel 1994, di Angela Celentano, scomparsa il 10 agosto 1996 sul monte faito in Campania, di Denise Pipitone, sparita sotto casa a mazara del vallo, trapani, il 1 settembre 2004.