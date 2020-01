Il chihuahua abbaia durante il furto, i ladri lo uccidono affogandolo nel water

Ladri, sì, ma davvero spietati, incapaci di fermarsi nemmeno di fronte a un cagnolino di un chilo e mezzo. E' quanto accaduto venerdì 3 gennaio, a Torre Boldone, paese in provincia di Bergamo, dove dei malviventi si sono introdotti in un'abitazione in via Ostani approfittando dell'assenza dei proprietari di casa. Abitazione messa a soqquadro in cerca di oggetti preziosi. Purtroppo, però, i ladri si sono spinti oltre: probabilmente disturbati dal cane della famiglia, un piccolo chihuahua di neanche due chili, non hanno esitato a ucciderlo affogandolo nel water dell'abitazione.