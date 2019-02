Il centro-sud sferzato dal maltempo, tre persone morte nel Lazio | A Roma una domenica "chiusa" per il forte vento

Tre persone sono morte nel Lazio per due incidenti dovuti al maltempo. Due di loro sono state travolte dal crollo di un muro ad Alviato, vicino a Frosinone, una terza è deceduta a Guidonia, nei pressi di Roma, per la caduta di un albero sulla sua auto mentre era in transito lungo la via Maremmana inferiore. L'uomo alla guida, subito soccorso, era già in condizioni gravissime ed è morto poco dopo. A causa del maltempo, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha disposto per domenica 24 febbraio la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri della Capitale.