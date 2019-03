12 marzo 2019 08:43 Il Bologna Calcio, Gianni Morandi e tanti altri si mobilitano per salvare Patrick Continua la raccolta fondi per il 40enne bolognese malato di tumore: può curarsi solo negli Stati Uniti, ma servono 500mila euro

Prosegue la raccolta fondi per salvare la vita di Patrick Majda, 40enne di Bologna che ha contratto un tumore maligno curabile solo negli Stati Uniti. La moglie, Luciana Grieco, ha lanciato un appello e ha invitato tutti a donare: le spese per le cure vanno pagate prima della partenza. L'obiettivo è raggiungere la cifra necessaria: 500mila euro. Ad oggi ne sono stati raccolti oltre 300 mila. In tanti si sono mobilitati per questa causa, a partire dal mondo dello sport. Il Bologna Calcio ha deciso di aderire a questa iniziativa, lo ha fatto con uno striscione, grazie al sostegno di tutta la squadra, ma anche con dei banchetti fuori dal Dall'Ara attraverso i quali sono stati raccolti 1.500 euro.

Anche la squadra di basket della città, la Fortitudo Pallacanestro, ha deciso di rispondere all'appello, come hanno fatto anche altri grandi giocatori: Dino Meneghin, Alessandro Abbio, Roberto Brunamonti e Carlton Myers. Dal mondo dello sport a quello della musica. Da Daniele Silvestri fino a Gianni Morandi che, attraverso un video messaggio, ha sottolineato: "Se siamo in tanti possiamo farcela. Aiutiamo Patrick a vincere la sua battaglia". Ma la mobilitazione non si è fermata ai personaggi famosi. Sui social, attraverso l'hastag #salviamopatrck, tantissime persone hanno espresso vicinanza, solidarietà e aiuto concreto.