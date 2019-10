I terremotati del Centro Italia dovranno restituire entro 10 giorni Irpef e contributi previdenziali sospesi

Dieci giorni. È questo il tempo rimasto ai 5mila terremotati del 2016 prima di dover pagare una maxi-rata che comprende le ritenute fiscali Irpef e previdenziali sospese per dodici mesi per sostenere l'economia di territori in gravi difficoltà. Il provvedimento era già stato adottato in altri precedenti casi di calamità naturali, ma lo spazio temporale per il rimborso era stato molto più lungo e dilazionato in numerose rate.