I senatori vogliono la precedenza sul vaccino: "Anche noi una categoria a rischio" 

La campagna vaccinale fatica a decollare: molti anziani aspettano di ricevere la prima dose, eppure alcuni senatori hanno chiesto al ministro Speranza di essere vaccinati subito: "Ogni volta che veniamo in Senato si ammalano dai dieci ai quindici parlamentari - spiega a "Dritto e Rovescio" la senatrice di Italia Viva Gelsomina Vono - se non stiamo bene anche noi è difficile che la situazione migliori da un punto di vista giuridico".

Il programma di Rete 4 ha parlato anche con Paola Binetti, che ha scritto a tutti i colleghi per chiedere di firmare una proposta da sottoporre a Speranza, affinché li includa nelle categorie a rischio: "Non stiamo chiedendo un privilegio - ha spiegato la senatrice Udc - ma abbiamo chiesto quando saremo vaccinati". "Qualcuno ha firmato erroneamente questa proposta - è stata la risposta Sergio Vaccaro del M5S - a volte capita di non aver tempo per leggere, io ho firmato ma non sono d'accordo".