I Nas oscurano venti siti di vendita di farmaci anti-Covid

Italy Photo Press

I carabinieri del Nas hanno oscurato venti siti Internet che vendevano medicinali in fase di sperimentazione per la cura contro il Covid. Tali farmaci non possono essere somministrati al di fuori degli studi sperimentali clinici. Tra questi c'erano gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina e gli antivirali Lopinavir e Ritonavir.