La nave di soccorso Humanity 1 ha recuperato 36 migranti che erano in pericolo in mare, in una zona di ricerca e soccorso italiani. La nave è intervenuta su istruzioni del Centro di coordinamento dei soccorsi a Roma. Le persone salvate, tra cui anche minori non accompagnati, sono quasi tutte siriane: non avevano giubbotti di salvataggio, cibo e nemmeno acqua ed erano partite dalla Libia lunedì. Le autorità italiane hanno assegnato Crotone come porto di sbarco.