Gubbio, auto sbatte contro un palo: un ragazzo morto e due feriti

Un 20enne è morto e altri due ragazzi di 24 anni sono rimasti feriti in modo grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto all'alba di domenica lungo la statale 318, nei pressi di Gubbio. I tre, come riferito dai vigili del fuoco, viaggiavano a bordo di un'auto che è andata a sbattere contro un palo segnaletico. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.