In fiamme sono andati i capannoni della ditta Effec2 srl, che si trova nella zona industriale di Settimo. L'edificio interessato, di circa 800 metri quadrati, ha una forma ad 'L' e in un'ala si trovano stoccati rifiuti pericolosi che però, come hanno spiegato i vigili del fuoco, non sarebbero stati intaccati dall'incendio. Si tratta di polveri derivate dal "processamento di scarti industriali", che si trovano impacchettate in un'ala dell'edificio non interessato dalle fiamme. A bruciare sarebbero state soprattutto gomma, plastica e legna.



Sul posto sono intervenuti gli esperti dell'Arpa e gli uomini del Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Milano: in base agli esiti dei primi monitoraggi, non vi sarebbero situazioni di grave e immediata emergenza. In cielo, intanto, si è alzata una densa nube di fumo visibile dalla Tangenziale Ovest e da tutte le strade nella zona Ovest del capoluogo lombardo.