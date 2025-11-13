Grosseto, 37enne si suicida poche ore prima dell'esecuzione dello sfratto

Tragedia nel centro di Grosseto, dove un uomo di 37 anni è stato trovato morto nel suo appartamento. Si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella serata di mercoledì. A fare la drammatica scoperta è stato l'ufficiale giudiziario che, nella mattinata di giovedì, si è recato nell'abitazione per dare esecuzione a un provvedimento di sfratto già notificato nei giorni precedenti. Entrato nell'appartamento, il funzionario ha trovato il corpo senza vita dell'uomo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nell'appartamento sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica e il pm di turno.